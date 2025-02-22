Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
19:07
Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!
'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlendi. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın bu mutlu evliliğinden 2019 yılında Alin ve Lina adında kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, son dönemlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme geldi. Hatta Pelin Akil'in yaklaşık bir aydır eşinden ayrı yaşadığı ve ayrıldığı için imaj değişikliğine dahi gittiği ileri sürüldü. Pelin Akil, bugün yeni bir paylaşım yaptı ve hayranlarını oldukça şaşırttı.