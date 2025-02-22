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Haberler Galeri Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:07

Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!

'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlendi. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın bu mutlu evliliğinden 2019 yılında Alin ve Lina adında kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, son dönemlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme geldi. Hatta Pelin Akil'in yaklaşık bir aydır eşinden ayrı yaşadığı ve ayrıldığı için imaj değişikliğine dahi gittiği ileri sürüldü. Pelin Akil, bugün yeni bir paylaşım yaptı ve hayranlarını oldukça şaşırttı.

Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Ünlü çift, 2016 yılında evlendi ve 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!

KIZLARIYLA SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Mutlu bir evliliği olan çift, 2019 yılında doğan ikizleri Alin ve Lina'yla sık sık sosyal medyada ilgi topladı.

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Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!

KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

Herkesin merakını ve sevgisini toplayan ailenin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor.

Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!

"BİR AYDIR AYRI YAŞIYORLAR"

Geçtiğimiz haftalarda 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Eşi Anıl Altan’la artık paylaşım bile yapmıyor! Boşanma iddiaları gölgesinde Pelin Akil’den ‘yeni ben’ pozu!

EŞİYLE PAYLAŞIM ARTIK YAPMIYOR

Çift, konuyla ilgili hala sessizliğini korurken, Pelin Akil imajını da tamamen yeniledi ve eşiyle artık paylaşımlar yapmıyor.

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