Giriş Tarihi: 26.05.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
06:51
Eşi kendisinden ünlü çıktı! Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın 24 yıllık eşi öyle bir isim ki...
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi final yapıyor! Efsaneler arasına adını yazdırmayı başaran Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. 10 parmağında 10 marifet olan Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu söylediği türküler ile ortaya koymuştu. Yargı dizisi ile kariyerinde zirveyi yaşayan hakkettiği şöhreti 50'sinden sonra yakalayan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 24 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın güzel eşi...