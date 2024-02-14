Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 12:40

Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?

Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı Ahmet Sezerel...Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin tanıdığı Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, şimdilerde ise Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerine yardımcı yönetmen ve yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerde hayat verdiği karakterlerle de gönülleri fethetmişti...

Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?

Başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra Ahmet Sezerel'in çok mutlu bir de evlilik hayatı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?

Hayat Bilgisi, Pis Yedili, Doktorlar, Arka Sokaklar, Zalim İstanbul ve daha nicesi... Son olarak ise Yargı dizisinden tanıdığımız usta oyuncu meğer Ahmet Sezerel'in eşiymiş...

Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Sezerel sosyal medyada sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Ahmet Sezerel bu sefer ise eşi ile hayranlarını şaşırttı.

Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetmişti... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

SON DAKİKA