Giriş Tarihi: 14.02.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
12:40
Eşi meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusuymuş! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi bakın kim?
Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı Ahmet Sezerel...Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin tanıdığı Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, şimdilerde ise Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...