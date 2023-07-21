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Haberler Galeri Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in balayında romantik anları...
Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:06

Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in balayında romantik anları...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılıktan sonra Avukat Çağla Gizem ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 4 aşk yaşayan Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem, Bodrum'da nikah masasına oturdu. Balayında olan çiçeği burnunda çift Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, Türkbükü Cennet koyunda görüntülendi. Ahmet Kural, bir ara taze eşinin ellerinden öpüp gözlerine bakarak romantik anlar yaşadı.

Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in balayında romantik anları...

Şarkıcı Sıla'dan olaylı şekilde ayrılan oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine girdi.

Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in balayında romantik anları...

Ünlü çift, Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu.

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Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in balayında romantik anları...

Ahmet Kural ve eşi önceki gün Türkbükü Cennet koyunda objektiflere yansıdı.

Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in balayında romantik anları...

Düğün sonrası kaldıkları otelin plajına inen davetlilere eşlik eden çift, günü arkadaşlarıyla geçirdi. Ş

Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in balayında romantik anları...

ezlonglarda günün tamamını geçiren Ahmet Kural ise sıcaklara rağmen kasket şapkasını ve tişörtünü çıkarmadı.

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