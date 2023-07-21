Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
11:06
Eşini öpmeler doyamadı! Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in balayında romantik anları...
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılıktan sonra Avukat Çağla Gizem ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 4 aşk yaşayan Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem, Bodrum'da nikah masasına oturdu. Balayında olan çiçeği burnunda çift Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, Türkbükü Cennet koyunda görüntülendi. Ahmet Kural, bir ara taze eşinin ellerinden öpüp gözlerine bakarak romantik anlar yaşadı.