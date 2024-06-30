Giriş Tarihi: 30.06.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
08:53
Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetinde yan yana gelmediler!
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti. Ünlü oyuncu Arzum Onan'ın son olarak yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu... Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katıldı ama aynı kareye girmedi. Boşanmaya bile el ele gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un arası açık mı? Sosyal medya hesaplarından oğulları Can ile mezuniyet karelerini paylaşan eski çiftin birlikte hiç karelerinin olmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...