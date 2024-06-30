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Haberler Galeri Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetinde yan yana gelmediler!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 08:53

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetinde yan yana gelmediler!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti. Ünlü oyuncu Arzum Onan'ın son olarak yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu... Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katıldı ama aynı kareye girmedi. Boşanmaya bile el ele gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un arası açık mı? Sosyal medya hesaplarından oğulları Can ile mezuniyet karelerini paylaşan eski çiftin birlikte hiç karelerinin olmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ’un mezuniyetinde yan yana gelmediler!

Boşanmaya bile el ele gelen eski çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ biricik oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetinde aynı kareye girmedi...

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ’un mezuniyetinde yan yana gelmediler!

"Yolun açık olsun canım oğlum" diyerek oğlunun mezuniyet karelerini paylaşan Arzum Onan takipçilerini şaşırttı. Neden mi?

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Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ’un mezuniyetinde yan yana gelmediler!

Her fırsatta aralarının çok iyi olduğunu dile getiren çiftten oğullarının en özel gününde birlikte kare gelmedi...

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ’un mezuniyetinde yan yana gelmediler!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti. Ünlü oyuncu Arzum Onan'ın son olarak yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu... Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katıldı ama aynı kareye girmedi.

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un gurur günü! Oğulları Can Aslantuğ’un mezuniyetinde yan yana gelmediler!

Mehemt Aslantuğ oğlu Can'ın mezuniyetini "ŞÜKÜR🙏 Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin" sözleriyle kutladı.

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