Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Tüm aşklar tanışmakla başlayıp kavuşmakla veya ayrılmakla biterken Engin (Murat Boz) ve Pelin'in (Burcu Özberk) hikayesi kavuşmakla başlıyor. Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanıyor. İkilinin yolları bir partide kesişiyor ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar.