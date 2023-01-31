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Haberler Galeri Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 06:41

Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son olarak şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile 'Rüyanda Görrsün' filminde başrololan Burcu Özberk ilgi odağı oldu.Ekranların aranan oyuncularından olan Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.2 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Burcu Özber şu sıralar yer aldığı yeni filmi Rüyanda Görürsün'ün heyecanını yaşıyor. Başrolü Murat Boz ile paylaşan Burcu Özberk yine bir romantik komedi ile hayranlarının gönüllerini fethetti.

Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Tüm aşklar tanışmakla başlayıp kavuşmakla veya ayrılmakla biterken Engin (Murat Boz) ve Pelin'in (Burcu Özberk) hikayesi kavuşmakla başlıyor. Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanıyor. İkilinin yolları bir partide kesişiyor ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar.

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Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanıyor. Tam kabusları aile oldukları ve sonsuza dek sürmesini istedikleri bir rüyaya dönüşecekken eski hayatlarında, birbirlerinden uzak iki aşık olarak uyanıyorlar. Artık aşklarını rüya gibi bir hikayeye dönüştürme yolunda kaderleri kendi ellerinde.

Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Yer aldığı dizi ve filmlerle ekranların aranan oyuncularından olmayı başaran Burcu Özberk, şöhret basamaklarını üçer beşer tırmandı.

Eski fotoğraflarını yakmak istiyor! Oyuncu Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Meğer Burcu Özberk de estetik harikasıymış!

Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.2 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor..

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