Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:28
Eski manken Yeşim Erçetin'in eşinin banyodaki ölümü 'şaibeli' bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!
"Bana bu son yemeğimiz dedi" Yeşim Erçetin'den eşinin ölümü ile ilgili itiraf geldi! "Şaibeli ölüm" olarak bulunan eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin'in eşinin banyodaki feci sonu meğer yalanmış... İş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022'de sürpriz bir nikahla hayatını birleştiren Yeşim Erçetin bir süre önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı. 45 yaşındaki ünlü isim eşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurmuş ve banyoda düşerek başını çarptığını ve hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yeşim Erçetin gerçekleri itiraf etti. İşte Yeşim Erçetin'in eşinin gerçek ölüm nedeni...