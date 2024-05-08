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Haberler Galeri Eski manken Yeşim Erçetin'in eşinin banyodaki ölümü 'şaibeli' bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:28

Eski manken Yeşim Erçetin'in eşinin banyodaki ölümü 'şaibeli' bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!

"Bana bu son yemeğimiz dedi" Yeşim Erçetin'den eşinin ölümü ile ilgili itiraf geldi! "Şaibeli ölüm" olarak bulunan eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin'in eşinin banyodaki feci sonu meğer yalanmış... İş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022'de sürpriz bir nikahla hayatını birleştiren Yeşim Erçetin bir süre önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı. 45 yaşındaki ünlü isim eşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurmuş ve banyoda düşerek başını çarptığını ve hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yeşim Erçetin gerçekleri itiraf etti. İşte Yeşim Erçetin'in eşinin gerçek ölüm nedeni...

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşinin banyodaki ölümü ’şaibeli’ bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!

Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşinin banyodaki ölümü ’şaibeli’ bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!

Amerika'da yaşayan çift geçtiğimiz günlerde ise boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Evlendikten sonra Miami'de kendisine yeni bir hayat kuran ve yakın zamanda aldığı eğitimlerin ardından doğum koçluğu yapmaya başlayan Erçetin, Kardeseci ile evliliğini noktalamaya hazırlandığını açıklamıştı.

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Eski manken Yeşim Erçetin’in eşinin banyodaki ölümü ’şaibeli’ bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!

Yeşim Erçetin, eşinden gördüğü şiddet dolayısıyla arkadaşının evine sığındığını ve boşanma davası açmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşinin banyodaki ölümü ’şaibeli’ bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!

'BU İLİŞKİ SON BULACAK'

"Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşinin banyodaki ölümü ’şaibeli’ bulunmuştu! Yeşim Erçetin itiraf etmek zorunda kaldı!

Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana 'Uğursuz geldin' dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup 'Bir tane çarparım kafan camdan çıkar' dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak."

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