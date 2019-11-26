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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’si ’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam heyecan dolu bir bölümle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 149. bölümünde bakın neler olacak? Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en sevilen karakterlerinden biri de karakterine hayat başarılı oyunu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile gönüllere taht kurmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

ATV'nin vazgeçilmezleri arasında yer olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam da bomba gibi bir bölümle merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölümünde, Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'si başarılı performansıyla son dönemin en popüler oyuncularından biri. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranları tarafından takip ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in sosyal medya paylaşımlarını görenler eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

SERKAN KAYA VE EŞİ AYGÜL KAYA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
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