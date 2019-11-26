Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

ATV'nin vazgeçilmezleri arasında yer olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam da bomba gibi bir bölümle merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölümünde, Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer başarılı performansıyla son dönemin en popüler oyuncularından biri. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranları tarafından takip ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in sosyal medya paylaşımlarını görenler eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…