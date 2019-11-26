Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Alpaslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer’in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam heyecan dolu bir bölümle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 149. bölümünde bakın neler olacak? Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en sevilen karakterlerinden biri de Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat Yunus Emre Yıldırımer başarılı oyunu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile gönüllere taht kurmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…