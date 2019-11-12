Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam muhteşem bir bölümle geliyor. 147. bölümü ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da heyecan dorukta. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir. Usta oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Feyyaz Meftun karakteriyle gönüllere taht kurmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Feyyaz Meftun'u Burak Sergen hakkındaki gerçekler duyanları çok şaşırtıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Feyyaz Meftun'u Burak Sergen'in hayatını araştıran takipçileri ünlü oyuncunun abisi olduğunu duyunca çok şaşırıyor. İşte usta oyuncu Burak Sergen'in kardeşi ve ünlü isimlerin akrabalık ilişkileri…