Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürprizler devam ediyor. Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Feyyaz Meftun'u Burak Sergen'in hayatını araştıranlar çok şaşırıyor. Usta oyuncu Burak Sergen bakın hangi ünlü oyuncunun abisiymiş. İşte merak edenler için akraba olan ünlüler…