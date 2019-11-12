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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’u şaşırttı! aslında…

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam muhteşem bir bölümle geliyor. 147. bölümü ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da heyecan dorukta. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir. Usta oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da karakteriyle gönüllere taht kurmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Feyyaz Meftun'u hakkındaki gerçekler duyanları çok şaşırtıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Feyyaz Meftun'u Burak Sergen'in hayatını araştıran takipçileri ünlü oyuncunun abisi olduğunu duyunca çok şaşırıyor. İşte usta oyuncu Burak Sergen'in kardeşi ve ünlü isimlerin akrabalık ilişkileri…

Giriş Tarihi: 12.11.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 07:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürprizler devam ediyor. Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'u 'in hayatını araştıranlar çok şaşırıyor. Usta oyuncu Burak Sergen bakın hangi ünlü oyuncunun abisiymiş. İşte merak edenler için akraba olan ünlüler…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

'Salak Milyoner' ve 'Köyden İndim Şehre' filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken model ve oyuncu Cansu Taşkın'ın dayısı da kendisi gibi ünlü bir isim. Cansu Taşkın, dayısı müzisyen Metin Özülkü ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından"Canım dayıcığımla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

1990'lı yılların efsane dizisi 'Süper Baba'nın 'Fikret'i Şevket Altuğ'un eşi de ünlü çıktı. 'Şabanoğlu Şaban', 'Süper Baba', 'Perihan Abla' gibi birçok yapımda rol alan Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ da kendisi gibi oyuncu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'in 'Afife'si Jale Altuğ.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

Yeşilçam filmlerinden tandınığımız en çok da Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmindeki babasına düşkün evlat rolünde izlediğimiz ince bıyıklı bu genç yağız delikanlı Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in kardeşidir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz Meftun’u şaşırttı! Burak Sergen aslında…

Fatma Girik - Günay Girik

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