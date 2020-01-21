Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u son yayınlanan bölüme damga vurmuştu. Başarılı oyuncu 153. Bölümde seyirciyi ekranlara kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u Selda Alkor performansıyla her zaman kendine hayran bıraktırıyor. Selda Alkor, 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı "Cumartesi Senin Pazar Benim"dir. 1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez İstanbul'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söyledi. "Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak" adlı bir plak çıkardı. Usta sanatçı şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Melike Meftun'u olarak hayranlarının karşına çıkıyor. 1943 doğumlu olan Selda Alkor bir kez evlilik yaptı. Selda Alkor'un eşi milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran'dır. Çift 1972 yılında evlendi. Melike Meftun rolüyle gönüllere taht kuran usta oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Alkor'un uzun yıllardır evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. İşte merak edenler için usta oyuncu Selda Alkor'un ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…