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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 'u bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'u son yayınlanan bölüme damga vurmuştu. Başarılı oyuncu 153. Bölümde seyirciyi ekranlara kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u performansıyla her zaman kendine hayran bıraktırıyor. , 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, ile birlikte oynadığı "Cumartesi Senin Pazar Benim"dir. 1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez 'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söyledi. "Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak" adlı bir plak çıkardı. Usta sanatçı şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Melike Meftun'u olarak hayranlarının karşına çıkıyor. 1943 doğumlu olan Selda Alkor bir kez evlilik yaptı. Selda Alkor'un eşi milli basketçilerinden 'dır. Çift 1972 yılında evlendi. Melike Meftun rolüyle gönüllere taht kuran usta oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Alkor'un uzun yıllardır evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. İşte merak edenler için usta oyuncu Selda Alkor'un ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 07:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak dizinin yeni bölüm tarihini duyurdu. İşte merak edenler için, büyük bir merakla belenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. Yeni bölüm yayın tarihi…

"ARANIN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ DEĞİL"

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı da yayınlanmadı. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

28 OCAK'TA BAŞLAYACAK

"Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politikalarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere."

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

153. BÖLÜMDE BAKIN NELER OLMUŞTU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'u 'un hayatını araştıran takipçileri Alkor'un milli basketçilerinden ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u verdiğini bir röportajda eşinden şöyle bahsetmişti. Evliliği taze tutmak, yenilemek lazım. Hayatım, karşılıklı anlayış çok önemli. Mesela bizim aramızda hiç kıskançlık kavgası olmadı. Kıskanıyorsa bile hiç belli etmedi. Birbirimizi bilerek evlendik zaten. Ailemi çok genç yaşta kaybettim. Ablam, abim, yengem, eniştem, teyzem öldü. Bu hayatta eşimden başka hiç kimsem yok.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor bakın kimle evli! Kimse bilmiyordu…

İŞTE MERAK EDENLER İÇİN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN 'U 'UN VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ SEVGİLİLERİ…

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