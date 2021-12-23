Esra Dermancıoğlu’dan kızı Refia’ya balonlu karşılama! Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

Son olarak yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Behice karakteri ile izleyicinin beğenisini toplayan Esra Dermancıoğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz günlerde aldığı fazla kiloları tiye almış oldukça konuşulmuştu. Esra Dermancıoğlu son Berlin'den gelen kızı Refia'ya kavuştuğu mutlu anları paylaştı. Kızını balonlarla karşılayan Esra Dermancıoğlu'na beğeni yağdı. Özel hayatıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler anne kızın benzerliklerini dile getirmeden edemiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Refia'nın annesi Esra Dermancıoğlu ile pozlarına beğeni yağıyor. İşte Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu...