Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

Necat Bey, "Yalnızım İstanbul'da. Davet ettiler gideyim istedim. Ordulu hemşehrim dedim. Kötü niyetle aklımdan bir şey geçmedi. Facebook'tan tanıştığım Ayşe, kızı Ayşe ile tanıştırdı. Ertesi gün kahve içtik. Bana o gün Nesrin Hanım Almanya'ya götürür müsün dedi. Ben de 'ben seni götüremem' sen benim kızım yaşındasın. Kredi aldıklarını ve ödeyemediklerini belirtti. Ben de yardım etmek istedim" dedi.