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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 18:42

Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'da programına Necat Bey'in anlattıkları programa damga vurdu. Necat Sağlam kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi. Almanya'ya gitmek isteyen Nesrin Hanım'a yardım etmek isteyen Sağlam, yaşadıklarını anlattığında gözyaşlarına boğuldu. Necat Bey, " Ben onlara yardım etmek istedim. Herkese acıyorum ben ya! Bu kaçıncı biliyor musunuz? Bu dördüncü" diye konuştu. İşte detaylar!

Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün akılalmaz bir itiraf gerçekleşti.

Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

Necat Bey, 93 doğumlu Nesrin Codel Sağlam ile Pendik'te tanıştığını ve onlara yardım etmek istediğini dile getirdi.

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Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

Necat Bey kendisinden 42 yaş küçük Nesrin Hanım'ın Almanya'ya gitmek istediğini ve kendisiyle sahte bir evlilik yaparak yurt dışında yaşamak istediğini söyledi.

Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

Necat Bey, " Ben onlara yardım etmek istedim. Herkese acıyorum ben ya! Bu kaçıncı biliyor musunuz? Bu dördüncü" dedi.

Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı! | Video

Esra Erol canlı yayınında hüzünlendiren an! Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı!

Necat Bey, "Yalnızım İstanbul'da. Davet ettiler gideyim istedim. Ordulu hemşehrim dedim. Kötü niyetle aklımdan bir şey geçmedi. Facebook'tan tanıştığım Ayşe, kızı Ayşe ile tanıştırdı. Ertesi gün kahve içtik. Bana o gün Nesrin Hanım Almanya'ya götürür müsün dedi. Ben de 'ben seni götüremem' sen benim kızım yaşındasın. Kredi aldıklarını ve ödeyemediklerini belirtti. Ben de yardım etmek istedim" dedi.

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