Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Karamel'in acı sonu: Eski sahibi ses tellerini kesti, tır şoförü ezdi geçti 15.11.2021 | 16:52
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İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı 15.11.2021 | 16:44
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Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı 15.11.2021 | 16:43
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama 15.11.2021 | 15:58
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Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı 15.11.2021 | 16:06
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Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti 15.11.2021 | 14:46
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Çekmeköy’de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı | Video 15.11.2021 | 14:56
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Zeytinburnu'nda kedilere 'çamaşır suyu veriyor' kavgası | Video 15.11.2021 | 14:44
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Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 15.11.2021 | 14:20
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Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 15.11.2021 | 14:21
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Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 15.11.2021 | 13:13
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Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 15.11.2021 | 13:41
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Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 15.11.2021 | 13:42
00:44
Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 15.11.2021 | 13:43
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Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 15.11.2021 | 13:43
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Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 15.11.2021 | 11:53
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'da programına Necat Bey’in anlattıkları programa damga vurdu. Necat Sağlam kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi. Almanya’ya gitmek isteyen Nesrin Hanım’a yardım etmek isteyen Sağlam, yaşadıklarını anlattığında gözyaşlarına boğuldu. Necat Bey, “ Ben onlara yardım etmek istedim. Herkese acıyorum ben ya! Bu kaçıncı biliyor musunuz? Bu dördüncü” diye konuştu. İşte detaylar!