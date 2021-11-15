Kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi! Başına gelmeyen kalmadı! | Video

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'da programına Necat Bey’in anlattıkları programa damga vurdu. Necat Sağlam kendisinden 42 yaş küçük Nesrin ile evlendi. Almanya’ya gitmek isteyen Nesrin Hanım’a yardım etmek isteyen Sağlam, yaşadıklarını anlattığında gözyaşlarına boğuldu. Necat Bey, “ Ben onlara yardım etmek istedim. Herkese acıyorum ben ya! Bu kaçıncı biliyor musunuz? Bu dördüncü” diye konuştu. İşte detaylar!