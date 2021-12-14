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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 19:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 19:34

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Farklı konukların hayat hikayesi ise 7'den 70'e herkesin merakını uyandırıyor. Bugün Esra Erol'da Songül Döner'in hikayesi konu olarak ele alındı. 47 yıllık evli olan Songül Döner'in eşi Muzaffer Döner'in kendisini Gülcan isimli bir kadınla aldattığını ileri sürdü. Songül Hanım, Esra Erol'dan boşanmak için yardım istedi. Canlı yayına katılan Muzaffer Döner ise, 'Sosyal medyada fenomenim. Fenomen olmak için 47 yıllık eşimden vazgeçtim. Zeki ve yakışıklı olduğum için sosyal medya fenomeni oldum" şeklinde açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan yeni ve bir o kadar da ilginç bir olay yaşandı.

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!

47 yıllık evli Muzaffer Bey ve Songül Hanım, sosyal medya yüzünden ayrılık noktasına geldi.

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Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

Songül Hanım, eşinin nerede olduğunu bilmediğini ve TikTok'ta Gülcan isimli bir kadınla videolar koyduğunu ve kendisini aldattığını dile getirerek, "Bu bir aparta gitti. 'Çıplak fotoğraflarımı çektiler.' Dedi ve bir anda ortadan yok oldu" diye konuştu.

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! | Video

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!

Anlatılanlardan sonra Esra Erol ve ekibi araştırmalarını sıklaştırdı ve Muzaffer Bey'i buldu.

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti!

"BEN TİKTOK FENOMENİYİM"

Muzaffer Bey, dün telefonla canlı yayına katıldı ve, "Ben TikTok fenomeniyim. 3-4 bin takipçim var. Beni bu yollara sürükleyen eşimdir. Eşimle 5 yıldır ilişkim yok. Ben boşanmak istediğim için bu çatlaklar oluştu aramızda. Artık aşk bitti" dedi.

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