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Haberler Galeri Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 21:40

Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da' bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anne Mevlüde Arasan kızı Jiyan Ökmen ile birlikte Esra Erol'a katıldı. Programa kızı Jiyan Ökmen ile katılan anne Mevlüde Arasan 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını söyleyerek ünlü sunucudan yardım istedi. Aile, Yaşar Şahin'in kızlarını 2. Kez kaçırdığını ifade etti. Esra Erol ve ekibi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği yardımıyla Yaşar Şahin, küçük yaştaki genç kıza cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçundan tutuklandığı canlı yayında açıklandı. Hicran ve bebeği Esra Erol sayesinde bulundu. İşte ayrıntılar!

Hüseyin KAÇAR
Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!

Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile katılan anne Mevlüde Arasan 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!

20 gündür haber alınamayan Hicran'ın ailesi, "65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran'a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu.

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Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!

Boğazına bıçak dayayarak istek dışı birlikteliğe zorladı ve bu birliktelikten bir bebeği oldu.

Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!

Biz bu hamileliği bol giyindiği için 9 ay boyunca fark edemedik. Bir gün karnım ağrıyor diye hastaneye götürdüğümüzde aynı gün doğum yaptı ve biz tüm gerçekleri o gün öğrendik. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı!

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

Bu olaydan sonra Yaşar Şahin'in kızlarını 2. kez kaçırdığını ifade etti.

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