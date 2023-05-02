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Haberler Galeri Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 20:48 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 21:27

Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Orçun Kalafat, geçen hafta 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Programda 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı kaçırdığı ifade edildi. Bugün ise Esra Erol'da yeni ve bir o kadar da sıcak bir gelişme yaşandı. Canlı yayına çıkan Sıla'nın annesinin Mehmet Dinç'i koruması Esra Erol'u çileden çıkarttı. Gözyaşları içerisinde haykıran ünlü sunucu, "Ben bu işin takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. İşte Esra Erol'da bugün kan donduran o anlar!

Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!

ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', bugün de izleyicilerin ilgisini çekti. Ancak programda yaşananlar adeta kan dondurdu.

Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!

Programa katılan Orçun Kalafat ve teyzesi Cevahir, Orçun'un 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana'ya ulaşamadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!

Bayramın 2. Günü 12 yaşındaki Sıla Tuana, annesi ve Sıla'yı kaçıran 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gittiler sonrasında eve döndüler.

Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!

Ancak eve döndükten 1 dk sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in yanına indi ve sırra kadem bastı. Orçun Bey, eşi Ayşegül Uğur'dan ayrıldığını ve Ayşegül'ün Murat Kol'la yaşadığını dile getirdi.

Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı!

"KIZIMA TAKINTISI VARDI"

Anne kızının kaybını şok eden sözlerle açıkladı. "Kayıp başvurusunda bulunmadım. Kızımı ilk olarak günlük evlerde aradım. Fatih Mehmet'in kızıma takıntısı vardı" diyerek herkesi şoke etti.

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