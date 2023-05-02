Video Yaşam Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı! | Video
Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı! | Video

Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı! | Video

02.05.2023 | 19:43

ATV’nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programına katılan Orçun Kalafat, geçen hafta 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat’a ulaşamadığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Programda 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç’in 12 yaşındaki Sıla Tuana’yı kaçırdığı ifade edildi. Bugün ise Esra Erol’da yeni ve bir o kadar da sıcak bir gelişme yaşandı. Canlı yayına çıkan Sıla’nın annesinin Mehmet Dinç’i koruması Esra Erol’u çileden çıkarttı. Gözyaşları içerisinde haykıran ünlü sunucu, “Ben bu işin takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı. İşte Esra Erol’da bugün kan donduran o anlar!

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Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı! | Video 01:27:12
Esra Erol’da kan donduran olayda yeni gelişme! 12 yaşındaki Sıla’nın annesinin Dinç’i koruması Esra Erol’ı çıldırttı! | Video 02.05.2023 | 19:43
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