Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:45
Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!
Sunucu Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündemine oturdu.Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. 58 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmeye devam ediyor. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in çok konuşulan muhteşem değişimi…