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Haberler Galeri Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:45

Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!

Sunucu Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündemine oturdu.Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. 58 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmeye devam ediyor. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in çok konuşulan muhteşem değişimi…

Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!

58 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

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Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! “Kendine bunu niye yaptın?” Sosyal medya onu konuştu!

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.

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