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Haberler Galeri Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:48

Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Sosyal medya onun değişimini konuşuyor… Şarkıcı Hatice, son yıllarda işinden çok yaptırdığı estetiklerle konuşulur oldu. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı ilginç çıkışlarıyla tanınan isimlerden... Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali görenleri adeta şoke ediyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla çok değişin şarkıcı Hatice cesur pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Yaptırmadığı yeri kalmadı! Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. "Tam bir estetik harikası" 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Hatice'nin estetikli hali "yok artık" dedirtti. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

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Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı.

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