Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:48
Estetik yaptırmaktan asla vazgeçmeyen şarkıcı Hatice kendini tanınmaz hale getirdi! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Sosyal medya onun değişimini konuşuyor… Şarkıcı Hatice, son yıllarda işinden çok yaptırdığı estetiklerle konuşulur oldu. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı ilginç çıkışlarıyla tanınan isimlerden... Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali görenleri adeta şoke ediyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla çok değişin şarkıcı Hatice cesur pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...