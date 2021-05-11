Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!

Ameliyatla dudaklarını küçülttüren şarkıcı Lara, son haliyle yine magazin gündeminin ilk sıralarına oturdu. Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son yaptığıyla şaşırtmıştı. Birçok ünlü isim dudaklarının daha dolgun görünmesi için operasyon yaptırırken Lara dudaklarını küçülttürmüştü. 2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullandı. İşte Lara'nın son hali…