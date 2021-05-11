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Haberler Galeri Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:00

Estetikle dudaklarını küçülttüren ’nın pişmanlığı… !

Ameliyatla dudaklarını küçülttüren şarkıcı , son haliyle yine magazin gündeminin ilk sıralarına oturdu. Geçirdiği operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son yaptığıyla şaşırtmıştı. Birçok ünlü isim dudaklarının daha dolgun görünmesi için operasyon yaptırırken Lara dudaklarını küçülttürmüştü. 2000'li yıllarda '', '' ve '' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullandı. İşte Lara'nın son hali…

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!

Şarkıcı 'yı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son olarak öyle bir şey yaptı ki 'yok artık' dedirtti.

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!

, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullandı.

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Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!

2000'li yıllarda '', '' ve '' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan , geçtiğimiz ay operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara’nın pişmanlığı… Gözyaşlarına boğuldu!

Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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