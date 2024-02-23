Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
13:13
Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan'ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!
Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Geçen günlerde aldığı milyonluk teknesiyle adından söz ettiren Ceylan, lüksünden vazgeçmiyor. Son olarak Ceylan, özel tasarım gözlüklerini takıp Ata Demirer'i izlemeye gitti. Ünlü şarkıcının gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!