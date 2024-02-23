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Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:13

Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan'ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Geçen günlerde aldığı milyonluk teknesiyle adından söz ettiren Ceylan, lüksünden vazgeçmiyor. Son olarak Ceylan, özel tasarım gözlüklerini takıp Ata Demirer'i izlemeye gitti. Ünlü şarkıcının gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan’ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündem olan ünlü türkücü Ceylan, dün Ata Demirer'in gösterisini izlemeye gitti.

Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan’ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Ünlü komedyenle poz veren Ceylan, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan’ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Ceylan, "Harika bir geceydi çok güldük, çok eğlendik, Hepinizi emeğine sağlık." notunu düştü.

Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan’ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Ünlü şarkıcı gözünden çıkarmadığı 155 bin TL gözlükleriyle sosyal medyayı salladı.

Estetikleri bile bu kadar konuşulmamıştı...Şarkıcı Ceylan’ın gözlüklerinin fiyatı gündem oldu!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın estetikleri konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu.

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