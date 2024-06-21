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Haberler Galeri Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:17

Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül inanılmaz değişimi ile sosyal medyayı salladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye'nin son halini gören Jennifer Lopez'e benzetti. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti!

Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Survivor Sabriye Şengül fit haliyle mankenlere taş çıkarıyor | Video

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Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı

Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

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