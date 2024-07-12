Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
07:11
Estetikli haliyle neredeyse annesi tanıyamayacak! 36 yaşındaki Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül inanılmaz değişimi ile sosyal medyayı salladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye'nin son halini gören Jennifer Lopez'e benzetti. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...