Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:17

Estetikte annesini solladı! Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali ağızları açık bıraktı!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...