Eurovision başarısı ile hafızalara kazınan Şebnem Paker 25 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Şebnem Paker’in son hali

Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:31

1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı Dinle ile katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması ile adını duyuran Şebnem Paker şimdi ne yapıyor? Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker uzun süredir sanat camiasından uzak. Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran Şebnem Paker, o günden sonra sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı. Müzik öğretmenliği yapan Şebnem Paker geçtiğimiz günlerde 'Dünden bugüne Eurovision' konseptiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sahne aldı. 25 yıl sonra yeniden aktif müziğe döneceğinin müjdesini veren Şebnem Paker sosyal medyada da heyecan yarattı. Mütevazi hayatı ile yeniden gündem olan Şebnem Paker sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte 1997 Eurovision Şarkı Yarışması üçüncüsü Şebnem Paker'in son hali...