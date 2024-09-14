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Haberler Galeri Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:04

Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

Ünlü şarkıcının başı ev sahibi ile dertte… 54 yaşındaki Mustafa Sandal, Etiler'de yaşadığı evin sahibi İrem Argat ile mahkemelik oldu. Argat, aylık 65 bin lira olan kiranın 170 bin lira olarak düzenlenmesi için 'kira tespit davası' açtı. Aynı sitede bulunan evlerin kirasının 200 ila 220 bin olduğunu da iddia etti. Mustafa Sandal ise ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu açıkladı. İşte tüm detaylar…

Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

Mustafa Sandal, Etiler'deki ünlü Savoy Sitesi'nde oturduğu evin sahibi çevirmen İrem Argat ile mahkemelik oldu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Argat, sitede yer alan 3+1 dairesini 2018'de Mustafa Sandal'a kiraya verdi.

Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

İddiaya göre Sandal'ın ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, çevredeki emsal konutlara göre düşük kaldı. Dava dilekçesinde Savoy Sitesi'nin Türkiye'nin en varlıklı insanlarının yaşadığı özel bir proje olduğu anlatıldı.

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Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

SİTEDEKİ KİRALAR 200 BİN TL
Hürriyet'in haberine göre; Dilekçede Mustafa Sandal'ın oturduğu dairede kullanılan malzeme ve ünitelerin tamamının A plus ürünler olduğu belirtildi: "Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Arat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez.

Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz."

Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

AMACI TAHLİYE ETTİRMEK

Mustafa Sandal ise kira bedeli için talep edilen miktarın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mustafa Sandal'ın avukatı, ev sahibinin niyetinin müvekkilini tahliye ettirmek olduğunu cevap dilekçesinde belirtti: "Davaya dayanak olarak gösterilen kira sözleşmesinin 'kira artışı' ile ilgili maddelerinin bulunduğu sayfada Mustafa Sandal'ın bir imzası yoktur.

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