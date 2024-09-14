Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
11:04
Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...
Ünlü şarkıcının başı ev sahibi ile dertte… 54 yaşındaki Mustafa Sandal, Etiler'de yaşadığı evin sahibi İrem Argat ile mahkemelik oldu. Argat, aylık 65 bin lira olan kiranın 170 bin lira olarak düzenlenmesi için 'kira tespit davası' açtı. Aynı sitede bulunan evlerin kirasının 200 ila 220 bin olduğunu da iddia etti. Mustafa Sandal ise ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu açıkladı. İşte tüm detaylar…