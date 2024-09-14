Ev sahibiyle başı dertte! 54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal mahkemelik oldu! Kira bedeli...

AMACI TAHLİYE ETTİRMEK

Mustafa Sandal ise kira bedeli için talep edilen miktarın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mustafa Sandal'ın avukatı, ev sahibinin niyetinin müvekkilini tahliye ettirmek olduğunu cevap dilekçesinde belirtti: "Davaya dayanak olarak gösterilen kira sözleşmesinin 'kira artışı' ile ilgili maddelerinin bulunduğu sayfada Mustafa Sandal'ın bir imzası yoktur.