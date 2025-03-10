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Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:24

"Evden çıkasım gelmiyor" demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena'yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...

2022 yılında mutluluğa "evet" diyen oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Mayıs ayında kızları Milena'yı dünyaya getirerek ebeveynlik yolculuklarına adım attılar. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu özel anı her fırsatta paylaşıyor. Hayranları da çiftin mutluluğunu yakından takip ediyor. Berk Oktay, kızıyla yaptığı yeni paylaşımıyla bir kez daha takipçilerinin gönlünü kazandı.

Evden çıkasım gelmiyor demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena’yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Evden çıkasım gelmiyor demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena’yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

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Evden çıkasım gelmiyor demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena’yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Evden çıkasım gelmiyor demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena’yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...

TAM BİR KIZ BABASI!

İlk babalık heyecanını yaşayan Oktay, son olarak gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Muhabirlere 9 aylık kızı Mira Milena ile bir anısını anlatan Oktay, yüzlerde tebessüm bırakmıştı.

Evden çıkasım gelmiyor demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena’yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...

'BABA GİTME'

Kızına olan düşünlüğü ile bilinen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.