Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
10:24
"Evden çıkasım gelmiyor" demişti! Oyuncu Berk Oktay kızı Milena'yla pozunu paylaştı! İşte baba kızın o anları...
2022 yılında mutluluğa "evet" diyen oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Mayıs ayında kızları Milena'yı dünyaya getirerek ebeveynlik yolculuklarına adım attılar. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu özel anı her fırsatta paylaşıyor. Hayranları da çiftin mutluluğunu yakından takip ediyor. Berk Oktay, kızıyla yaptığı yeni paylaşımıyla bir kez daha takipçilerinin gönlünü kazandı.