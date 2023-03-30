Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
15:40
Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı takıntı haline getirip 7 yıl boyunca takip ettiği, taciz mesajları attığı iddiasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kemal K. hakim karşısına çıktı. Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi arkadaş olmaktı. Mesaj atmış olabilirim Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum'' şeklinde savunmada bulundu. Sanık duruşma çıkı görüntü vermemek için kaçtı.