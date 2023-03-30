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Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:40

Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı takıntı haline getirip 7 yıl boyunca takip ettiği, taciz mesajları attığı iddiasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kemal K. hakim karşısına çıktı. Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi arkadaş olmaktı. Mesaj atmış olabilirim Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum'' şeklinde savunmada bulundu. Sanık duruşma çıkı görüntü vermemek için kaçtı.

Deniz YUSUFOĞLU
Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı 7 yıl boyunca takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 40 yaşındaki Kemal K. hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kemal K. ve Ezgi Mola'nın avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan 40 yaşındaki Kemal K., müzisyen olduğunu, Ezgi Mola ile reklam çekimlerinde tanıştığını ve çekimlerden sonra Mola'yı görmek için tiyatro oyununa gittiğini belirtti.

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Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı

Kemal K., ''Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık beni tanıdığını söyledi ufa bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim'' dedi.

Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı

''BANA 'FİGÜRAN' DEDİ''
Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola'yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, ''Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde ''Siz kimsiniz'' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana ''Figüran'' dedi. Buna hiç gerek yoktu bende ''Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık'' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti'' şeklinde ifade verdi.

Ezgi Mola’nın takıntılı hayranı hakim karşısında! Sanık görüntü vermemek için kaçtı

''KENDİMİ YANLIŞ İFADE ETMİŞ OLABİLİRİM''
Savunmasına devam eden sanık, sosyal medyadan Ezgi Mola'ya mesaj attığı iddialarına ise, ''Mesaj atmış olabilirim. Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum. Uzun zaman geçtikten sonra şikayetçi olmuş buna anlam veremedim. Bence kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim'' diyerek beraatını talep etti.

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