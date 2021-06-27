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Haberler Galeri Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?
Giriş Tarihi: 27.06.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 17:15

Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?

Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...

Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?

Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü.

Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti.

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Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?

Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...

Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?
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Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu! Ne yaptın Fahriye?
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