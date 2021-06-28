Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:12Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:13
Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!
Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...