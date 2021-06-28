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Haberler Galeri Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:13

Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!

Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...

Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!

Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü.

Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti.

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Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!

Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...

Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!
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Ne yaptın Fahriye? Fahriye Evcen pazar pozu ile yine güzelliğini konuşturdu!
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