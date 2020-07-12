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Haberler Galeri Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

Eşi ve oğlu Karan ile tatilde olan güneşlenirken paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 'da 11 milyona yakın takipçisi olan güzelliğinden söz ettirdi. Fahriye Evcen'in güneşlenirken çektiği Instagram videosuna uyguladığı renkli göz filtresi beğeni topladı. İşte ...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 15:33
Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

Eşi ve oğlu Karan ile tatilde olan güneşlenirken paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

'da 11 milyona yakın takipçisi olan siyah bikinisiyle güzelliğinden söz ettirdi.

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Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

'in güneşlenirken çektiği videosuna uyguladığı renkli göz filtresi beğeni topladı.

Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

İşte 'in tatil paylaşımı...

Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

Kendisine vakit ayıran ve sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkartmak isteyen Evcen, son dönemin popüler filtresi göz rengi değiştirmeyi uyguladı ve çıkan sonucu beğendiğini hareketleriyle belli etti.

Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen güneşlendiği anların görüntüsünü paylaştı! Kullandığı filtre dikkatlerden kaçmadı | Video

Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!
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