Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güneşlenirken paylaştı! Fahriye Evcen uyguladığı filtre ile hayranlarını şaşırttı!

Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatilde olan Fahriye Evcen güneşlenirken paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Instagram'da 11 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güzelliğinden söz ettirdi. Fahriye Evcen'in güneşlenirken çektiği Instagram videosuna uyguladığı renkli göz filtresi beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in tatil paylaşımı... Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatilde olan Fahriye Evcen güneşlenirken paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Instagram'da 11 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen siyah bikinisiyle güzelliğinden söz ettirdi. Fahriye Evcen'in güneşlenirken çektiği Instagram videosuna uyguladığı renkli göz filtresi beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in tatil paylaşımı... Kendisine vakit ayıran ve sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkartmak isteyen Evcen, son dönemin popüler filtresi göz rengi değiştirmeyi uyguladı ve çıkan sonucu beğendiğini hareketleriyle belli etti. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen güneşlendiği anların görüntüsünü paylaştı! Kullandığı filtre dikkatlerden kaçmadı | Video