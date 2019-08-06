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  • Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı!

son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü oyuncu 'in kendi gibi oyuncu eşi 'ten olan oğlu Karan2ı dünyaya getirdiği günden itibaren kendini ona adadı desek yeridir. Hamileliğinin ilk günlerinden itibaren ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Fahriye Evcen'i hayranları oldukça merak ediyor. Güzel oyuncu yer aldığı birçok dizi ve film ile gönülleri fethetmiş hayran kitlesi hızla çoğalmıştı. Birçok markanın da reklam yüzü olan Fahriye Evcen hamile kaldıktan sonra bu markalar farklı ünlülerle anlaşmıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin kendileri kadar oğulları Karan da çiftin hayranları tarafından merak ediliyor ve onunla ilgili her haberi heyecanla bekliyorlar. Fahriye Evcen'in sosyal medyada oldukça fazla takipçisi var. Her anını paylaşan ünlülerden olmasa da Fahriye Evcen de arada hayranlarına sürprizler yapıyor. Fahriye Evcen'in son paylaşımı da bunlardan biri. Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla hayranlarını ikiye böldü. Paylaşımında oldukça Farklı görünen Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatli gözlerden kaçmadı. Kimi her haliyle güzel derken kimi hayranı acil eski haline dönmelisin dedi… Peki Fahriye Evcen'in ilk meşhur olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Estetiksiz Fahriye Evcen şimdiki halinden oldukça farklı. İşte Fahriye Evcen'in son hali ile ilk meşhur olduğu zamanki ve sizin için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 06.08.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 17:41
Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Ünlü oyuncu 'in kendi gibi oyuncu eşi 'ten olan oğlu Karan2ı dünyaya getirdiği günden itibaren kendini ona adadı desek yeridir. Hamileliğinin ilk günlerinden itibaren ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Fahriye Evcen'i hayranları oldukça merak ediyor. Güzel oyuncu yer aldığı birçok dizi ve film ile gönülleri fethetmiş hayran kitlesi hızla çoğalmıştı. Birçok markanın da reklam yüzü olan Fahriye Evcen hamile kaldıktan sonra bu markalar farklı ünlülerle anlaşmıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin kendileri kadar oğulları Karan da çiftin hayranları tarafından merak ediliyor ve onunla ilgili her haberi heyecanla bekliyorlar. Fahriye Evcen'in sosyal medyada oldukça fazla takipçisi var. Her anını paylaşan ünlülerden olmasa da Fahriye Evcen de arada hayranlarına sürprizler yapıyor. Fahriye Evcen'in son paylaşımı da bunlardan biri. Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla hayranlarını ikiye böldü. Paylaşımında oldukça Farklı görünen Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatli gözlerden kaçmadı. Kimi her haliyle güzel derken kimi hayranı acil eski haline dönmelisin dedi… Peki Fahriye Evcen'in ilk meşhur olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Estetiksiz Fahriye Evcen şimdiki halinden oldukça farklı. İşte Fahriye Evcen'in son hali ile ilk meşhur olduğu zamanki ve sizin için derlediğimiz

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

ZARA

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Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

ZARA

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

EBRU YAŞAR

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

EBRU YAŞAR

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

TÜRKAN

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı1

TÜRKAN

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