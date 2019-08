Fahriye Evcen son paylaşımı ile şoke etti! Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in kendi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit'ten olan oğlu Karan2ı dünyaya getirdiği günden itibaren kendini ona adadı desek yeridir. Hamileliğinin ilk günlerinden itibaren ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Fahriye Evcen'i hayranları oldukça merak ediyor. Güzel oyuncu yer aldığı birçok dizi ve film ile gönülleri fethetmiş hayran kitlesi hızla çoğalmıştı. Birçok markanın da reklam yüzü olan Fahriye Evcen hamile kaldıktan sonra bu markalar farklı ünlülerle anlaşmıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin kendileri kadar oğulları Karan da çiftin hayranları tarafından merak ediliyor ve onunla ilgili her haberi heyecanla bekliyorlar. Fahriye Evcen'in sosyal medyada oldukça fazla takipçisi var. Her anını paylaşan ünlülerden olmasa da Fahriye Evcen de arada hayranlarına sürprizler yapıyor. Fahriye Evcen'in son paylaşımı da bunlardan biri. Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla hayranlarını ikiye böldü. Paylaşımında oldukça Farklı görünen Fahriye Evcen'in aldığı kilolar dikkatli gözlerden kaçmadı. Kimi her haliyle güzel derken kimi hayranı acil eski haline dönmelisin dedi… Peki Fahriye Evcen'in ilk meşhur olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Estetiksiz Fahriye Evcen şimdiki halinden oldukça farklı. İşte Fahriye Evcen'in son hali ile ilk meşhur olduğu zamanki estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri…