Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem’den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
11:02
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Kendileri kadar oğulları da ilgi ile takip edilen Özçivit ailesinden yeni poz geldi. Bu defa Karan ile Kerem abi-kardeş pozu verdi. İşte birbirlerine çok benzetilen minik Özçivitler Karan ile Kerem...