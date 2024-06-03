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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem'den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:02

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem'den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Kendileri kadar oğulları da ilgi ile takip edilen Özçivit ailesinden yeni poz geldi. Bu defa Karan ile Kerem abi-kardeş pozu verdi. İşte birbirlerine çok benzetilen minik Özçivitler Karan ile Kerem...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem’den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

Dizi aşkları gerçeğe dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem’den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem’den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem’den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

Kendileri kadar oğulları da ilgi ile takip edilen Özçivit ailesinden yeni poz geldi. Bu defa Karan ile Kerem abi-kardeş pozu verdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan ve Kerem’den abi-kardeş pozu! Birbirlerinin kopyası gibiler!

İşte birbirlerine çok benzetilen minik Özçivitler Karan ile Kerem...

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