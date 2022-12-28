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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:44

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu

Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen'den beyazlar içinde yeni pozlar geldi. İkinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu

Çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu

Öte yandan ikinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.

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