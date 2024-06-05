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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 19:32

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Evcen bugün doğum gününe özel bir kutlama yaptı. Ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada üflediği pasta dikkatlerden kaçmadı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyada da ilgi gören o pastası!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

Dizi aşkları gerçeğe dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

PAYLAŞIMLARI İLGİ GÖRÜYOR

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu kez doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla tüm ilgiliyi topladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

PASTASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Evcen bugün doğum gününe özel bir kutlama yaptı. Ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada üflediği pasta dikkatlerden kaçmadı. Ailece verdikleri pozu pasta yaptıran Evcen'in devasa pastası takipçilerden ilgi gördü.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

"HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNLERİNDEN BİRİYDİ…"

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Evcen fotoğrafın altına ise, "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarım, arkadaşlarım ve çok kalabalık ailem… Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum" notunu ekledi!

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