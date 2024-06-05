Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
19:32
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Evcen bugün doğum gününe özel bir kutlama yaptı. Ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada üflediği pasta dikkatlerden kaçmadı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyada da ilgi gören o pastası!