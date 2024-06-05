Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen’in doğum günü pastası sosyal medyada ilgi gördü!

"HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNLERİNDEN BİRİYDİ…"

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Evcen fotoğrafın altına ise, "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarım, arkadaşlarım ve çok kalabalık ailem… Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum" notunu ekledi!