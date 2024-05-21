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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 21:57

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Ünlü çift, bugün bir reklam filmi için sete çıktı. Ünlü çift, setten aşk pozu paylaştı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sette o aşk pozu!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

SETTEN AŞK POZU!

Ünlü çift, bugün bir reklam filmi için sete çıktı. Ünlü çift, setten aşk pozu paylaştı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

İŞTE O PAYLAŞIM!

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sette o aşk pozu!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın 5. yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen, aile pozlarına yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

Özçivit ailesi hafta sonu halleri ile yine çok konuşuldu.

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