Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten sette aşk pozu!

Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
21:57
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Ünlü çift, bugün bir reklam filmi için sete çıktı. Ünlü çift, setten aşk pozu paylaştı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sette o aşk pozu!