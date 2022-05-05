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Haberler Galeri Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 16:49

Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

'Çalıkuşu'nun setinde tanışan ve dizi aşkı gerçek olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında ilişkilerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan adında bir de oğulları olan çift, magazin camiasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Evcen, son olarak yatak odasında çekildiği pozlarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen'in ev haline kısa sürede yarım milyon beğeni geldi! İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in o pozları...

Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.

Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları var.

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Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

Mutlu evliliğinin yanı sıra Fahriye Evcen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

Instagram'da 12,8 milyon takipçisi bulunan Evcen, her yaptığı paylaşım ile gündem olmayı başarıyor.

Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

Güzel oyuncu son olarak evinden yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

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