Giriş Tarihi: 05.05.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 16:49

Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!

'Çalıkuşu'nun setinde tanışan ve dizi aşkı gerçek olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında ilişkilerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan adında bir de oğulları olan çift, magazin camiasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Evcen, son olarak yatak odasında çekildiği pozlarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen'in ev haline kısa sürede yarım milyon beğeni geldi! İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in o pozları...