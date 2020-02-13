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  • Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ...

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden mutlulukları her zaman parmakla gösteriliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden ünlü çift nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Karan'a bakıcı tutmamış ve kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu doğum sonrası kilolarından bir süre kurtulamamış ve birçok eleştiri almış eski formuna kavuşmuştu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit özel hayatları ilgi odağı oluyor Fahriye Evcen'in annesi ise hayranları tarafından merak edilirken sizler için hazırladığımız içeriğimizde İşte hayranları tarafından araştırma konusu haline gelen ünlülerin anneleri…

Giriş Tarihi: 13.02.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 21:32
Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

ve dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden mutlulukları her zaman parmakla gösteriliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden ünlü çift nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Karan'a bakıcı tutmamış ve kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu doğum sonrası kilolarından bir süre kurtulamamış ve birçok eleştiri almış eski formuna kavuşmuştu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit özel hayatları ilgi odağı oluyor Fahriye Evcen'in annesi ise hayranları tarafından merak edilirken sizler için hazırladığımız içeriğimizde İşte hayranları tarafından araştırma konusu haline gelen

Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

EMINA JAHOVIC

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Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

PELİN KARAHAN

Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

HANDE ERÇEL

Fahriye Evcen'in annesini görenler inanamadı! İşte Fahriye Evcen'in annesi ve ünlülerin anneleri...

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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