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  • Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! ’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

'in eşi oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına almıştı. Arap ülkelerinde de takip edilen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı gündemine bomba gibi düştü. Eşi Burak Özçivit ile paylaşımlarıyla çok konuşulan Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk fotoğraflarıyla dikkat çeken ünlüler arasında yer alan Evcen'in instagram hesabındaki paylaşımları şaşırtmaya devam ediyor. Kendisi gibi ünlü olan Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen'in instagram'daki son fotoğrafına ise beğeni yağdı. Televizyon ekranlarında, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri…

Giriş Tarihi: 31.07.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 21:16
Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…
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Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

KIVANÇ TATLITUĞ

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Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

KIVANÇ TATLITUĞ

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

ANGELİNA JOLİE

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

ANGELİNA JOLİE

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

ANGELİNA JOLİE

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

NEHİR ERDOĞAN

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