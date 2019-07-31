Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen şaşırttı…

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına almıştı. Arap ülkelerinde de takip edilen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Eşi Burak Özçivit ile paylaşımlarıyla çok konuşulan Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk fotoğraflarıyla dikkat çeken ünlüler arasında yer alan Evcen'in instagram hesabındaki paylaşımları şaşırtmaya devam ediyor. Kendisi gibi ünlü olan Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen'in instagram'daki son fotoğrafına ise beğeni yağdı. Televizyon ekranlarında, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri…
Giriş Tarihi: 31.07.2019
20:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
21:16