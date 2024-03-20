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Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah'tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah'ın iddialı kıyafeti olay oldu!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:05

Farah Zeynep Abdullah'tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah'ın iddialı kıyafeti olay oldu!

"Şimdi de Shakira'nın hayatı mı geliyor?" Sosyal medya çalkalanıyor... Son olarak Bihter ve Bergen filmleriyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah oryantallere taş çıkardı. Sosyal medya hesabından kıvrak dansını paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a beğeni yağarken iddialı kıyafeti de konuşulanlardan oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın kıvrak dansını görenler 'Shakira'nın hayatı mı geliyor yoksa?' demeden edemedi... İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Shakira dansı...

Farah Zeynep Abdullah’tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah’ın iddialı kıyafeti olay oldu!

10 parmağında 10 marifet Farah! Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah şimdi de kıvraklığını konuşturdu...

Farah Zeynep Abdullah’tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah’ın iddialı kıyafeti olay oldu!

Sosyal medya, Farah Zeynep Abdullah'ın 'milkshake' şarkısıyla yaptığı dansla çalkalanıyor.

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Farah Zeynep Abdullah’tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah’ın iddialı kıyafeti olay oldu!

Son olarak Bihter ve Bergen filmleriyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah oryantallere taş çıkardı. Sosyal medya hesabından kıvrak dansını paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a beğeni yağarken iddialı kıyafeti de konuşulanlardan oldu.

Farah Zeynep Abdullah’tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah’ın iddialı kıyafeti olay oldu!

Farah Zeynep Abdullah'ın kıvrak dansını görenler 'Shakira'nın hayatı mı geliyor yoksa?' demeden edemedi...

Farah Zeynep Abdullah’tan Shakira dansı! Kıvraklığını konuşturan Farah Zeynep Abdullah’ın iddialı kıyafeti olay oldu!

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Shakira dansı...

Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov | Video

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