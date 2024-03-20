Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov | Video
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah bu kez dansı ve kıyafeti ile gündem oldu. Oryantale benzer kıyafetiyle dans eden ünlü ismin dans şovu çok beğenildi.
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