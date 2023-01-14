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Haberler Galeri Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’
Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:18

Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’

Geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazası sonucu ekibinden üç kişinin hayatını kaybettiği 'Baş Belası' adlı oyun, Yılın En Başarılı Tiyatro Oyunu seçildi. Ödülü ekip adına Ceyhun Fersoy aldı. Ödülü alırken konuşmakta zorlanan Fersoy, duygularını şöyle anlattı: "Karşınızdayım şu anda canlı canlı. 20 Kasım'da şehir şehir gezerken son oyunumuzda Samsun'dan yola çıkarken çok kötü bir trafik kazası geçirdik. 10 kişilik ekipten yanımızda olmayan 3 kişi var. Yapımcımız ve benim çok sevdiğim arkadaşım Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş şu an aramızda yok. Sergen Deveci'nin biraz daha zamanı var, ama ayakta olacak. Melis İşiten de öyle. 'Baş Belası'nı oynamaya devam edeceğiz. Perdeyi kapatmayacağız. Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda veya sahnelerde vefat ederim. İyi ki tiyatro var."

Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’

'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan isimlerden Ceyhun Fersoy, önceki akşam katıldığı ödül töreninde yürek burkan bir konuşma yaptı. İşte tüm detaylar…

Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere 20 Kasım gecesi yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanmıştı.

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Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, taburcu edilmişti.

Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’

GÖZLERİMİ KAPATIYORUM O ANI YAŞIYORUM"

Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, evinde çekilen bir fotoğrafı duygusal notla paylaşmıştı. Fersoy paylaşımında şunları ifade etmişti:

Feci kazada arkadaşlarını kaybetmişti! Ceyhun Fersoy yürekleri dağladı! ‘Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda vefat ederim’

Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz...

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