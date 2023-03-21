Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:37

Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

"Baş Belası" adlı tiyatro oyunu ekibini taşıyan minibüs, turne dönüşü Amasya'da TIR ile çarpışmıştı. Feci kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayatını kaybetmiş; Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten ise yaralanmıştı. Ölümden dönen Sergen Deveci, boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ağır yaralanmıştı. Ameliyat, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini hızla tamamlayan Deveci, sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu, şimdilerde sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor... İşte dönüş tarihi!