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Haberler Galeri Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:37

Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

"Baş Belası" adlı tiyatro oyunu ekibini taşıyan minibüs, turne dönüşü Amasya'da TIR ile çarpışmıştı. Feci kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayatını kaybetmiş; Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten ise yaralanmıştı. Ölümden dönen Sergen Deveci, boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ağır yaralanmıştı. Ameliyat, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini hızla tamamlayan Deveci, sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu, şimdilerde sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor... İşte dönüş tarihi!

Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

20 Kasım 2022 tarihinde son oyunlarını sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan "Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden bir TIR ile çarpışmıştı.

Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

Feci kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.

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Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy ise kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

Boynunda ve omurgasında meydana gelen kırıklar nedeniyle ağır yaralanan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilmişti. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun felç kalma riski olduğu ortaya çıkmıştı.

Feci kazada ölümden dönmüştü... Sergen Deveci 141 gün sonra geri dönüyor!

Hemen ameliyata alınan Sergen Deveci, ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyonla başlamıştı.

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