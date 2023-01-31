Video Magazin Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası ilk adımlarını gözyaşlarıyla paylaştı: "Bazen baştan başlamak" | Video
Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası ilk adımlarını gözyaşlarıyla paylaştı:

Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası ilk adımlarını gözyaşlarıyla paylaştı: "Bazen baştan başlamak" | Video

31.01.2023 | 14:14

Oyuncu Sergen Deveci Amasya'da oyun dönüşü geçirdiği büyük kaza sonrası ilk adımlarını atarken gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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