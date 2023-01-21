Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
10:11
Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci 'mucize'ye adım attı! "Hayata yeniden 1.82'den bakmak.."
Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı. Sergen Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Sergen Deveci, kaza anı ve yaşadıklarını anlattı. Meslektaşlarını kaybeden,zor günler geçiren Sergen Deveci "Hayatımın ikinci bölümü daha da güzel olacak" dedi.