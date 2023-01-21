Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci 'mucize'ye adım attı! "Hayata yeniden 1.82'den bakmak.."

Deveci, "Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi. Ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" dedi.