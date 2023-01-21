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Haberler Galeri Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci 'mucize'ye adım attı! "Hayata yeniden 1.82'den bakmak.."
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:11

Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci 'mucize'ye adım attı! "Hayata yeniden 1.82'den bakmak.."

Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı. Sergen Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Sergen Deveci, kaza anı ve yaşadıklarını anlattı. Meslektaşlarını kaybeden,zor günler geçiren Sergen Deveci "Hayatımın ikinci bölümü daha da güzel olacak" dedi.

Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci ’mucize’ye adım attı! Hayata yeniden 1.82’den bakmak..

Amasya'da bir buçuk ay önce turneden dönerken oyuncu arkadaşlarını da taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu ağır yaralan tiyatrocu Sergen Deveci, mucizeyi başardı. Felç kalma riski olduğu ve 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen genç oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından, tedavi gördüğü hastaneden 44 gün sonra yürüyerek çıktı.

Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci ’mucize’ye adım attı! Hayata yeniden 1.82’den bakmak..

Deveci, "Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi. Ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" dedi.

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Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci ’mucize’ye adım attı! Hayata yeniden 1.82’den bakmak..

Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırttı.

Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci ’mucize’ye adım attı! Hayata yeniden 1.82’den bakmak..

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefleyerek hastane günlerini geçiren Deveci, "Bu benim hayatımın ikinci evresi" dedi.

Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci ’mucize’ye adım attı! Hayata yeniden 1.82’den bakmak..

"BOYNUMUN KIRILDIĞINI SÖYLEYEBİLİYOR OLMAM BİLE BİR MUCİZE"
Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anı ve hemen sonraki anlattı.

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