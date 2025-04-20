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Haberler Galeri Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi Türkiye aşığı çıktı! "Artık İstanbul'da yaşayacağız"
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:20

Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi Türkiye aşığı çıktı! "Artık İstanbul'da yaşayacağız"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, saha içindeki başarılarının yanı sıra Türkiye'ye olan sevgisiyle de adından söz ettiriyor. Kariyerine Türkiye'de devam eden deneyimli oyuncu, futbol sonrası hayatına da yine burada devam etme kararı aldı. Hem kendisi hem de ailesi için İstanbul'u kalıcı bir yuva olarak seçen Tadic, bu tercihiyle Türkiye'ye olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

ÖMER KARAHAN
Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi Türkiye aşığı çıktı! Artık İstanbul’da yaşayacağız

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, futbol yaşamı sonrasında ailesiyle İstanbul'da yaşama kararı aldı.

Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi Türkiye aşığı çıktı! Artık İstanbul’da yaşayacağız

Beykoz'daki lüks bir sitede özel bahçeli ve havuzlu bir villa satın alan Tadic ve ailesinin, İstanbul ve Türkiye'yi çok sevdiği ve bundan sonraki yaşamlarını burada sürdürecekleri öğrenildi.

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Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi Türkiye aşığı çıktı! Artık İstanbul’da yaşayacağız

Tadic, eşi Dragana Vukanac ile 2013 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştu.