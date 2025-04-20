Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:20
Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi Türkiye aşığı çıktı! "Artık İstanbul'da yaşayacağız"
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, saha içindeki başarılarının yanı sıra Türkiye'ye olan sevgisiyle de adından söz ettiriyor. Kariyerine Türkiye'de devam eden deneyimli oyuncu, futbol sonrası hayatına da yine burada devam etme kararı aldı. Hem kendisi hem de ailesi için İstanbul'u kalıcı bir yuva olarak seçen Tadic, bu tercihiyle Türkiye'ye olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.