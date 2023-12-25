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Haberler Galeri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:25

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu. 5 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp fotoğrafları silince ayrılık iddialarını akıllara getirdi. Soyadını da değiştiren Tuğçe Tayfur gündem olunca hemen eşiyle bir fotoğraf paylaştı ve altına bir açıklama yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Bir dargın bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü açıklayan Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince sosyal medyada gündem oldu. Soyadını da değiştiren Tayfur gündem olunca hemen poz ve açıklama gecikmedi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Tuğçe Tayfur geçtiğimiz aylarda müziği bırakıp tesettüre girmişti. Bu kararından kısa bir süre sonra yapamadığını açıklayan Tuğçe Tayfur özel hayatındaki olaylarla da dikkat çekmişti.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurdu.

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