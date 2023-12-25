Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’dan ayrıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 25.12.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:25

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu. 5 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp fotoğrafları silince ayrılık iddialarını akıllara getirdi. Soyadını da değiştiren Tuğçe Tayfur gündem olunca hemen eşiyle bir fotoğraf paylaştı ve altına bir açıklama yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar...