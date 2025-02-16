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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…
Giriş Tarihi: 16.02.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:47

Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede 2 Ocak tarihinde yaşamını kaybetti. Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta düzenlenen olaylı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının kırk mevlidi sonrası yaşananlar da en az vasiyetin açıklanması kadar olaylı oldu. Yaşananlardan sonra Tuğçe Tayfur ilk kez paylaşım yaptı. İşte o anlamlı paylaşım!

Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti ancak vefatının ardından ailesi birbirine girdi.

Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

KIRK MEVLİDİNDE ORTALIK KARIŞMIŞTI

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutuldu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü.

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Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

BUGÜN EŞİ VE KIZIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, bugün bir paylaşımda bulundu.

Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

"GÜZEL YAZILAR YAZ..."

Eşi ve kızı Lina'yı paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımının altına, "Güzel yazılar yaz tüm Ümmeti çocuklara Allah'ım" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur'dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

MAĞAZALARINA TEK TEK KİLİT VURUYOR...

Geçtiğimiz haftalarda Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'la açtığı Tarabya'daki 'Tuğçe Tayfur Store' isimli giyim mağazasını kapattı. Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu.

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