Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

KIRK MEVLİDİNDE ORTALIK KARIŞMIŞTI

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutuldu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü.