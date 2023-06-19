Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından da fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Tayfur tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Tuğçe Tayfur katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Tayfur, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" demişti. Tuğçe Tayfur'un son paylaşımı 'Photoshop'u abarttı' yorumlarına neden oldu.