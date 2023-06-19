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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop'u abarttı’
Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:55

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop'u abarttı’

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından da fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Tayfur tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Tuğçe Tayfur katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Tayfur, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" demişti. Tuğçe Tayfur'un son paylaşımı 'Photoshop'u abarttı' yorumlarına neden oldu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

Arabeskin sevilen ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Burak Kalfa ile birlikteliğiyle çok konuşulan Tuğçe Tayfur, maneviyata yönelmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Tuğçe Tayfur'un son paylaşımı 'Photoshop'u abarttı' yorumlarına neden oldu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Bu tesettür değil. Geçiş sürecindeyim" | Video

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürülmüştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tayfur, sessizliğini bozmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

"TESETTÜRE GİRMEDİM"
Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum.

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