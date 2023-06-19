Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyanın diline düştü! ‘Photoshop’u abarttı’

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Bu tesettür değil. Geçiş sürecindeyim" | Video