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Haberler Galeri Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali'nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:00

Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali'nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Abi olacak olan minik Fikret Ali ise 3 yaşına bastı. Oğulları Fikret Ali'nin doğum gününe özel parti düzenleyen Hazal Kaya ile Ali Atay çifti mutlu günlerinden karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşan Hazal Kaya "İyi ki doğdun kalbim" dedi. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kutlama pozlarına 3 yaşına basan boncuk gözlü Fikret Ali'nin sevimliliği damga vurdu. İşte babası Ali Atay'nın adeta kopyası olan Fiko'nun doğum günü pozları...

Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali’nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Gözde çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali’nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

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Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali’nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali’nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Gittiği davetlerde belirginleşen karnı ile poz veren Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağıyor.

Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali’nin doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Hazal Kaya geçtiğimiz ay 32 yaşına basmıştı. Sosyal medya paylaşımı ile kendisine yapılan doğum günü organizasyonundan kareler paylaşan Hazal Kaya "32 ne güzel geldin" demişti.

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